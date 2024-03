Prova disso é o projeto piloto que está sendo desenvolvido junto aos pacientes atendidos no Consultório Municipal “Dr. Walter Eleutério Rodrigues”, localizado na Rua Guarani, 182, bairro São Cosme

publicado em 13/03/2024

Projeto piloto foi iniciado no Consultório Municipal “Dr. Walter Eleutério Rodrigues”, no bairro São Cosme, em fevereiro (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga, assim como inúmeras cidades brasileiras, vive uma epidemia de Dengue neste ano. E além das ações de combate, a Secretaria Municipal da Saúde também tem diversificado as estratégias para tentar conter o avanço da doença. Prova disso é o projeto piloto que está sendo desenvolvido junto aos pacientes atendidos no Consultório Municipal “Dr. Walter Eleutério Rodrigues”, localizado na Rua Guarani, 182, bairro São Cosme.

Desde o início de fevereiro, os pacientes que procuram por atendimento na unidade com sintomas da Dengue e que estão no período de viremia (que é quando o vírus permanece no organismo e ocorre a transmissão através da picada da fêmea do Aedes aegypti) recebem repelente para fazer uso diário.

“Acreditamos que com essa proteção química há possibilidades de redução significativa na transmissão da doença, uma vez que, no período de viremia, que dura cerca de 10 dias, se o mosquito fêmea picar uma pessoa infectada, ela transmite o vírus para outra pessoa”, explicou a responsável pela Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, Samara Del Pino Fernandes.