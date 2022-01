De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (17), 12 pessoas estão internadas e cinco em UTI

publicado em 17/01/2022

Votuporanga registrou mais 522 casos nos últimos quatro dias (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Os números fazem parte da soma de casos registrados desde a sexta-feira (14)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 522 casos de Covid-19 nos últimos quatro dias.até a segunda-feira (17). Isso porque na última atualização, aconteceu um problema técnico no sistema E-SUS, do Ministério da Saúde, que impossibilitou a exportação de dados. De acordo com o informe, nenhum óbito foi registrado.Além disso, o Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (17), revelou que o número de hospitalizados saltou de sete para 12, sendo que cinco deles estão usando respiradores na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Mais informações na edição impressa do Jornal A Cidade desta terça-feira (18).