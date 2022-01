Os dados do Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (24) são referentes aos dias 21, 22 e 23 de janeiro

publicado em 24/01/2022

O senhor Gentil Barbosa, de 85 anos, a dona Jovelina Luiza, de 90 anos e Isvalt Duarte, de 68 anos, faleceram vítimas da Covid-19 (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou nesta segunda-feira (24) duas novas mortes por Covid-19 e mais 254 casos positivados para a doença. Os dados são referentes ao acumulado dos dias 21, 22 e 23 de janeiro, com isso a cidade passa a registrar 466 mortes e 22.236 casos positivos desde o início da pandemia.Das vítimas que constaram no Boletim, o A Cidade conseguiu entrar em contato com os familiares de Gentil Barbosa, de 85 anos, que morreu de complicações da Covid nesta segunda, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga.Seu Gentil era membro da Congregação Cristã do Brasil era viúvo, deixa os filhos Aparecida, Vera Alice, Gentil Filho (em memória), Ismael (em memória), Elizeu, Almir e Marli, além dos demais familiares e amigos. Ele foi sepultado ainda nesta segunda, às 14h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Além dele, outra morte de um idoso, de 91 anos, com comorbidades também foi registrada, porém a reportagem não conseguiu contato com a família.Outras duas mortes por complicações não entraram no boletim, que são a da dona Jovelina Luiza de Jesus Silva, aos 90 anos, que faleceu na sexta (21), no HB (Hospital de Base) de São José do Rio Preto. Ela era viúva de Benedito Antônio da Silva e moradora do bairro Cecap II. Dona Jovelina deixa os filhos Gilberto Antônio da Silva, Maria Lurdes da Silva e Givaldo Antônio da Silva, além do neto Niler da Silva Santos, a bisneta Alice e demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado no sábado (22), no Cemitério Municipal de Votuporanga.E também Isvalt Duarte, aos 68 anos. Ele era popularmente conhecido como 'Maguila' e foi morador do bairro Jardim Bela Vista, em Votuporanga e deixa a esposa Iraci Rodrigues Duarte, além dos filhos: Robson, Emerson, Rene e Renata, os netos e demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado na manhã de sábado (22), no cemitério Jardim das Flores.No boletim, também constou que o número de moradores do município que estão com Covid subiu para 16, dos quais oito estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Santa Casa, cinco pessoas estão com a doença e internadas.Já no município, em geral, os dados do informe da Prefeitura mostram que 4.662 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 4.193 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Já em relação à vacinação, Votuporanga aplicou mais 1.061 doses de vacina contra a Covid-19, sendo que 42 delas foram primeiras doses, 67 segundas doses e as outras 952 terceiras doses. Com isso o município totaliza 199.318 doses aplicadas, onde 82.118 primeiras doses, 80.510 segundas doses e 36.690 terceiras doses.