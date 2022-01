A campanha volta nos postos volantes montados no Assary e Capela Santo Expedito

publicado em 03/01/2022

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA vacinação contra a Covid-19 foi retomada nesta segunda-feira (3), em Votuporanga, nos postos volantes montados no Assary e na Capela Santo Expedito, no bairro Colinas, que irá acontecer até as 15h.Podem se imunizar com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 adolescentes de 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais que perderam o prazo de se imunizar anteriormente; com a segunda dose, todos que estão no prazo; e com a terceira dose/dose de reforço, todos os adultos com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há, pelo menos, quatro meses. Quem tomou a dose única da Janssen, também já pode receber a dose adicional.