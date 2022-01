Às 19 horas, em live realizada pela CardioPedBrasil, serviço do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), de Rio Preto, no seu canal de Youtube

publicado em 20/01/2022

A população tem grande oportunidade de saber mais sobre a vacina covid-19 em crianças, nesta quinta-feira (20 de janeiro), às 19 horas, em live realizada pela CardioPedBrasil, serviço do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), de Rio Preto, no seu canal de Youtube.A live reunirá três médicos especialistas no assunto, o cardiologista e ecocardiografista pediátrico Carlos Henrique de Marchi, a infectologista pediátrica Márcia Wakai Castelan e o infectologista Francisco Inaldo Mendes da Silva Junior, todos médicos do HCM.Para assistir a live, basta acessar o canal da CardiopedBrasil no Youtube: