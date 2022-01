A partir desta quarta-feira, quem tiver com sintomas de síndromes gripais deve procurar a UPA 24 Horas; demais urgências e emergências, serão atendidas no Mini Hospital do Pozzobon

publicado em 04/01/2022

O aumento na procura por atendimento é reflexo das festas de fim ano (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em continuidade às ações que vêm sendo promovidas pela Prefeitura de Votuporanga no combate e enfrentamento à Covid-19, a Secretaria Municipal da Saúde anunciou nesta terça-feira (4), novo esquema de atendimento preparado para casos confirmados ou suspeitas de síndromes gripais.Esses atendimentos estarão centralizados na UPA 24 Horas, a partir desta quarta-feira (5). As demais urgências e emergências passam a ser atendidas no Mini Hospital "Fortunata Germano Pozzobon", na Zona Norte da cidade.Nesta segunda-feira (3), cerca de 830 pessoas foram atendidas nas unidades de pronto atendimento UPA 24 Horas e Mini Hospital do Pozzobon. "Tivemos um pico na procura pelo acolhimento, o que também foi percebido em unidades particulares do município. Além do atendimento atualmente ocorrer nos Consultórios Municipais, nos dois serviços de urgência enviamos mais profissionais, na tentativa de oferecer o melhor atendimento possível", comentou a secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento.Todas as pessoas que apresentam sintomas são encaminhadas para triagem, consulta e realização de testes, em alguns casos para dengue e Covid-19, além das notificações que precisam ser registradas, seguindo os protocolos da Secretaria Estadual da Saúde.O aumento na procura por atendimento é reflexo das festas de fim ano. "Houve um relaxamento por parte das pessoas, o que facilitou a propagação do vírus. Precisamos redobrar os nossos cuidados para conter o avanço do vírus".Em Votuporanga, entre as medidas adotadas, o cancelamento de grandes shows que estavam previstos pela Prefeitura de Votuporanga na programação de Natal, com o intuito de evitar as aglomerações.A Prefeitura de Votuporanga segue investindo na saúde. Em 2021, cerca de R$98 milhões, o que representa 32% do orçamento municipal, foram destinados para ações realizadas nessa área, incluindo o atendimento Covid-19, entre outras iniciativas.A cidade foi uma das únicas do País a construir um Hospital de Campanha, a partir de recursos próprios e com apoio de empresas, além do Governo de São Paulo. A unidade atendeu cerca de 230 pessoas que tiveram evolução grave da doença, enquanto aguardavam leitos na UTI. "A estrutura foi levantada em menos de 10 dias, para que o quanto antes acolhesse o votuporanguense, que corria o risco de ficar sem leitos de Unidade de Terapia Intensiva, já que essa época foi uma das mais graves durante toda a pandemia", explicou o prefeito Jorge Seba.Além de cuidar de medidas preventivas e também de suporte aos contaminados, a Secretaria da Saúde iniciou em 2021 o Ambulatório Pós-Covid, que é responsável por contribuir na recuperação daqueles que ficaram com sequelas causadas pelo vírus.