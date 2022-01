Em Votuporanga, aqueles que apresentarem sintomas podem procurar a Unidade de Saúde mais próxima da sua casa ou os pronto atendimentos UPA 24 horas e Mini Hospital

publicado em 03/01/2022

Em Votuporanga, a população conta com diversos pontos de atendimento para quem está com sintomas gripais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Como vem ocorrendo em toda a região, é crescente a procura por atendimento de pessoas com Síndrome Gripal. Nesta segunda-feira (3/1), as equipes de profissionais da UPA 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento) foram ampliadas, na tentativa de agilizar o acolhimento, já que tratam de atendimentos complexos, envolvendo consulta, realização de exames e notificação dos casos, uma vez que todos inicialmente são registrados como suspeita para Covid-19, respeitando o protocolo do Ministério da Saúde.Em Votuporanga, a população conta com diversos pontos de atendimento para quem está com sintomas gripais. O acolhimento ocorre nos Consultório Municipais e também na UPA 24 horas, além do Mini Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”.“Quem tiver com tosse, coriza, febre ou outros sintomas gripais conta com o nosso complexo de saúde, que está preparado para acompanhar esses pacientes. Vale lembrar que o Estado tem registrado o aumento de casos de gripe, por isso é bom a população ficar atenta”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento.A prevenção de gripes e da Covid-19 são idênticas. A população precisa redobrar os cuidados como o uso de máscara, respeito ao distanciamento social, evitando aglomerações, e realizar a frequente higienização das mãos. “A sensação que a pandemia acabou, fez com que as pessoas esquecessem desses cuidados básicos. Estamos vendo que ainda há casos e que, paralelo a isso, outras doenças respiratórias estão altamente contagiantes, por isso precisamos nos cuidar”, finalizou Ivonete.