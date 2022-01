O atendimento é feito de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, na Capela Santo Expedito e no Assary Clube de Campo

publicado em 25/01/2022

As aplicações serão feitas até às 20h, exclusivamente no Assary (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoA Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga avança na vacinação de crianças contra a Covid-19, mas mantém simultaneamente a imunização de adolescentes, acima de 12 anos, e adultos com as primeiras, segundas e terceiras doses. O atendimento é feito de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 15h, na Capela Santo Expedito e no Assary Clube de Campo.Com o objetivo de atender a demanda de quem trabalha e não consegue ir aos postos de vacinação em horário comercial, a Prefeitura programou para amanhã mais um plantão noturno de imunização. As aplicações serão feitas até às 20h, exclusivamente no Assary.Podem se vacinar com a primeira dose dos imunizantes os adolescentes de 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais que perderam o prazo de se imunizar anteriormente. Também serão aplicadas as segundas doses em todos que já estão no prazo estipulado na carteirinha de vacinação.Além disso, serão aplicadas as terceiras doses em todos os adultos com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há, pelo menos, quatro meses.Para se vacinar é necessário levar os documentos pessoais e, em caso de segunda ou terceira dose, a carteirinha verde de vacinação que comprove a dose anterior.