Referência para 53 municípios da região Noroeste paulista, a maioria da assistência foi pelo SUS (Sistema Único de Saúde)

publicado em 18/01/2022

A Instituição, sem fins lucrativos, atua diariamente salvando vidas, pautada em valores como comprometimento, multidisciplinaridade, segurança, qualidade, transparência, humanização, responsabilidade socioambiental, credibilidade, ética e inovação (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Mais de um milhão de atendimentos e exames. Essa foi a marca ultrapassada pela Santa Casa de Votuporanga somente no ano passado. De janeiro a dezembro de 2021, o Hospital, que conta com 71 anos, realizou 1.045.165 de atendimentos, entre consultas, internações e exames. A Instituição, sem fins lucrativos, atua diariamente salvando vidas, pautada em valores como comprometimento, multidisciplinaridade, segurança, qualidade, transparência, humanização, responsabilidade socioambiental, credibilidade, ética e inovação.Deste total, destaque para atendimentos externos (assistência sem necessidade de internação), que totalizam 117.558, com média de quase 10 mil no mês. Os Ambulatórios também possuem grande demanda, com 63.047 atendimentos (média de 5.254 mensais). As internações contabilizaram 12.024 no ano, uma média de mil por mês.O serviço de Urgência e Emergência, realizado no Pronto Socorro, fechou 2021 com 59.885 atendimentos. Deste total, 15.140 foram relacionados à COVID-19. Isso significa que aproximadamente cinco mil pacientes estiveram no Pronto Socorro mensalmente.Os exames também são grande demanda da Instituição. Foram 792.651 avaliações no ano passado, sendo que 589.357 realizados via SUS (Sistema Único de Saúde). Foram, em média, 66.054 avaliações por mês.Destaque para as cirurgias. No mesmo período, mesmo com as cirurgias eletivas suspensas, foram 9.815 procedimentos realizados por nossos profissionais capacitados.O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, destacou a retrospectiva. “Somos referência para 53 municípios da região Noroeste paulista, com mais de 2.800 atendimentos por dia, incluindo exames. Sempre pautados com qualidade e humanização, buscando nos aprimorar a cada dia. Seguimos com nosso compromisso de acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós”, disse.