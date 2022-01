Diante do aumento nas consultas presenciais, especialmente no Pronto Socorro, plano de saúde destaca o uso de Telemedicina

publicado em 05/01/2022

O agendamento do atendimento deve ser feito através do telefone (17)3426-3000 (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Diante do aumento nas consultas presenciais, especialmente no Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga, o SanSaúde reforça o uso de Telemedicina para pacientes com sintomas gripais e respiratórios.Os pacientes com síndrome gripal e/ou respiratória sem sinais de gravidade (com suspeita de COVID-19 ou outras patologias que não necessitem de atendimento hospitalar) são atendidos com agendamento, sem precisar se direcionar até a sede do convênio. Além destes, beneficiários com fatores de risco para complicações do Coronavírus, idosos e pessoas com dificuldades de locomoção são o foco principal deste tipo de assistência.Um médico está à disposição de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. O agendamento do atendimento deve ser feito através do telefone (17)3426-3000.O médico da Família e Comunidade, Dr. Ernesto Hoffmann, explicou que, dependendo do estado de saúde, o paciente será encaminhado para a assistência presencial. “Orientamos que as pessoas com sintomas gripais devem fazer uso de máscara, além de isolamento mesmo que não tenha feito coleta do exame ainda. A Telemedicina veio somar neste momento, especialmente para evitar aglomerações. Porém, em casos de necessidade de exames, os pacientes serão encaminhados para complementar a avaliação”, frisou.A gestora do SanSaúde, Luana Romano, enfatizou que a tecnologia pode atender essa demanda. “O uso de ferramentas para atendimento médico à distância, melhora o acesso a consultas, traz maior comodidade para o paciente, além de agilidade e segurança. Tal medida protege tanto pacientes, como profissionais de saúde”, frisou.A prevenção de gripes e da COVID-19 são idênticas. A população precisa redobrar os cuidados como o uso de máscara, respeito ao distanciamento social, evitando aglomerações, e realizar a frequente higienização das mãos.