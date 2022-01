O atendimento será feito no Assary Clube de campo, das 8h às 16h

publicado em 20/01/2022

Para garantir que a vacina chegue ao maior número de pessoas possível, a Secretaria da Saúde programou para este sábado (22) mais um plantão de vacinação contra a Covid-19. O atendimento será feito no Assary Clube de campo, das 8h às 16h.

há pelo menos dois meses.



Além disso, são aplicadas as terceiras doses em todos os adultos com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há, pelo menos, quatro meses.

Podem se vacinar com a primeira dose dos imunizantes os adolescentes de 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais que perderam o prazo de se imunizar anteriormente. Também estão sendo aplicadas as segundas doses em todos que já estão no prazo estipulado na carteirinha de vacinação, inclusive quem tomou a “dose única” da Janssen