Laboratórios particulares encaram grande demanda por testes e temem desabastecimento diante da grande procura nos últimos dias

publicado em 04/01/2022

Tal afirmação se dá não apenas pelos números do boletim epidemiológico do último final de semana (Fotos: A Cidade e Arquivo Pessoal)

Da redação

O pesadelo parece estar de volta. Depois de meses de tranquilidade e sensação de que a pandemia havia sido vencida, uma nova onda da Covid-19 parece ter atingido Votuporanga após as festas de Natal e Ano Novo.

Tal afirmação se dá não apenas pelos números do boletim epidemiológico do último final de semana, que registrou 130 casos positivos e três internações em razão de complicações causadas pela doença entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro, mais que o quádruplo do que foi registrado em todo o mês de novembro, mas também pela corrida às unidades de saúde nos últimos dias.

“A sensação que a pandemia acabou, fez com que as pessoas esquecessem dos cuidados básicos. Estamos vendo que ainda há casos e que, paralelo a isso, outras doenças respiratórias estão altamente contagiantes, por isso precisamos nos cuidar”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento.

Ontem circulou pelas redes sociais uma imagem da grande fila que se formou na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de pacientes com sintomas gripais. A mesma cena se repetiu em alguns consultórios municipais e no Mini Hospital do Pozzobon, já que não há mais no município uma unidade referenciada para atendimento apenas de pacientes com síndromes gripais.

Ainda ontem, segundo a Secretaria da Saúde, as equipes de profissionais da UPA foram ampliadas, na tentativa de agilizar o acolhimento, já que tratam de atendimentos complexos, envolvendo consulta, realização de exames e notificação dos casos, uma vez que todos inicialmente são registrados como suspeita para Covid-19, respeitando o protocolo do Ministério da Saúde.

“Quem tiver com tosse, coriza, febre ou outros sintomas gripais conta com o nosso complexo de saúde, que está preparado para acompanhar esses pacientes. Vale lembrar que o Estado tem registrado o aumento de casos de gripe, por isso é bom a população ficar atenta”, explicou.

A orientação é que população continue seguindo as normas preventivas como o uso de máscara facial, higienização com álcool em gel, evitar aglomerações e, ao apresentar sintomas gripais, procurar o serviço de saúde. O acolhimento ocorre nos Consultório Municipais e também na UPA, além do Mini Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”.

Aumento

Para se ter noção da evolução dos casos nos últimos dias, entre 19 a 25 de dezembro foram notificadas 367 suspeitas da Covid, das quais sete deram positivo. Na semana seguinte, entre os dias 26 de dezembro e 1º de janeiro, o número de notificações saltou para 1.467 e o de positivos para 183. Só no domingo, dia 2, foram notificadas 238 suspeitas, das quais 23 já foram positivadas.

Aumento nos casos gera corrida a laboratórios e clínicas particulares

Bastaram alguns minutos na recepção do Laboratório Diagnóstico, na rua Mato Grosso, para perceber que a demanda é crescente. Das quatro pessoas atendidas no momento, todas procuravam pelo teste de Covid-19, situação que se repetiu ao longo do dia, segundo o farmacêutico bioquímico responsável pelo local, dr. Rafael Pignatari Micelli.

Segundo o profissional da saúde, nos últimos três dias mais de 400 testes de Covid foram realizados no laboratório e boa parte deles deu positivo. Só ontem foram pelo menos 70 e pouco mais de 50% dos pacientes saíram de lá com a notificação de que estavam com o coronavírus.

“Aqui houve uma demanda muito grande no nosso laboratório e não é apenas aqui, hoje nós entramos em contato com sete fornecedores de testes rápidos de Covid no Brasil e eles não estão tendo para fornecer, diante de uma demanda tão grande. Algumas distribuidoras de kits (para exames) estão fazendo reservas para assim que chegar já despachar para cada região”, disse o farmacêutico.

Essa crescente, segundo Rafael começou após o Natal. Após a confirmação, o laboratório notifica a Secretaria da Saúde que implementa os protocolos de isolamento e acompanhamento dos pacientes.

O A Cidade também percorreu os demais laboratórios da cidade, porém, não conseguiu contato com seus responsáveis técnicos. Os atendentes, no entanto, relataram basicamente o mesmo cenário e um índice de positivados também na casa dos 50%.