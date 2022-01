Entre os principais números, a unidade contabilizou 89,3 mil consultas médicas, 193.947 exames e 1,8 mil teleatendimentos

publicado em 24/01/2022

O AME Votuporanga fechou 2021 cuidando da saúde de milhares de pacientes (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Votuporanga fechou 2021 cuidando da saúde de milhares de pacientes. A unidade ampliou o acesso de usuários a tratamentos de qualidade e humanizados, chegando a mais de 315 mil atendimentos, sendo 89.304 consultas médicas, 193.947 exames, 25.657 consultas não médicas (como fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia e enfermagem), 3.208 cirurgias menores ambulatoriais e 1.176 procedimentos maiores ambulatoriais.Destaque para a modalidade de teleatendimentos que somou 1.825. O serviço foi oferecido para pacientes com sintomas gripais (febre, coriza, tosse); usuários isolados ou em contato com algum suspeito de Covid-19; além do grupo de risco (idosos - maiores de 60 anos, hipertensos, diabéticos, transplantados, imunossupressores e outras).Os teleatendimentos contemplaram a especialidade de cardiologia. A consulta era feita via telefone, com o próprio médico, no horário agendado, assistindo o paciente com os resultados dos exames e prontuários em mãos.O ranking das especialidades de maior procura do AME é composto por:Cardiologia (11.408 atendimentos – o que representa a 12,52% da assistência);Ortopedia – Trauma (9.799 atendimentos – 10,75% da demanda);Urologia (7.619 serviços – 8,36%);Neurologia (7.307 atendimentos – 8,02%) eDermatologia (6.213 procedimentos – 6,82%).Dois pilares da unidade são a prevenção e diagnóstico precoce de doenças. A unidade oferece dois programas de saúde “Mulheres de Peito” e “Filho que Ama leva o Pai ao AME”.As iniciativas da Secretaria de Estado da Saúde (SES) disponibilizam exames preventivos relacionados aos movimentos Outubro Rosa e Novembro Azul, sendo mamografia para mulheres com idades entre 50 e 69 anos e avaliações urológicas e cardiológicas para homens com 50 anos ou mais.Em 2021, foram 401 mamografias pelo programa “Mulheres de Peito”. A gerente médica, Dra. Ana Virginia Maciel da Rocha Leone, destaca que, no último ano, 91 exames de ultrassonografia das mamas foram rastreados para verificação e diagnóstico precoce de Câncer de Mama. “É uma doença grave que, quanto mais cedo detectada, maiores são as chances de cura. Por isso, é tão fundamental esse serviço, facilitando o acesso ao diagnóstico, prevenção e tratamento”, disse.Já com relação ao “Filho que Ama leva o Pai ao AME”, o Ambulatório realizou 911 atendimentos. O projeto oferta exames preventivos com as equipes de enfermagem e nas especialidades de cardiologia e urologia, a fim de prevenir e diagnosticar precocemente o Câncer de Próstata e possíveis doenças cardiovasculares.O atendimento é dividido em dois sábados, sendo que, no primeiro, o paciente passa pela consulta de enfermagem e realiza a coleta de exames laboratoriais de sangue, além de eletrocardiograma. Já no retorno, é assistido por urologista e cardiologista para verificação dos resultados. Caso haja alguma anormalidade, é encaminhado para avaliações com os especialistas necessários para acompanhamento e tratamento, serviços inclusos na rotina da unidade.O agendamento dos programas “Mulheres de Peito” e “Filho que Ama leva o Pai ao AME” deve ser feito, sem necessidade de prévio encaminhamento da Unidade Básica de Saúde, através do telefone 0800-779-0000.Em 2021, o AME Votuporanga conquistou a manutenção da certificação no Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015, pela Fundação Vanzolini, em atendimentos ambulatoriais de consultas, exames e pequenos procedimentos cirúrgicos e a manutenção da Acreditação ONA - Organização Nacional de Acreditação, Nível 3 - Excelência em Gestão. Outro destaque foi a comemoração dos 14 anos de inauguração do Ambulatório.A gerente administrativa do AME, Marilza Cardi, destaca ainda a integração com os profissionais da rede de atenção básica. “Alcançamos 586 profissionais matriciados, possibilitando maior diálogo entre os envolvidos e qualificação do trabalho em equipe, com muita troca de conhecimento, visando a manutenção da qualidade do atendimento prestado aos usuários SUS”, disse.O Ambulatório de Votuporanga funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h e sábado, das 7h às 13h. Fica na Rua Maria de Freitas Leite, 2.944 – Cidade Nova. O telefone é: (17) 3426-6000.