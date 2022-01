Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, a remessa mais recente estava prevista para chegar ao país apenas em 20 de janeiro, mas foi antecipada

publicado em 17/01/2022

Desta vez, foram recebidas 1,2 milhão de doses da Pfizer, a única fabricante autorizada até agora pela Anvisa para imunização deste público (Foto: Alex Sandro/TV Brasil)

Da redação

O Ministério da Saúde confirmou que uma segunda remessa de vacinas pediátricas contra covid-19 chegou no domingo (16) ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. Desta vez, foram recebidas 1,2 milhão de doses da Pfizer, a única autorizada até agora pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aplicação em crianças entre cinco e 11 anos.De acordo com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, a remessa mais recente estava prevista para chegar ao país apenas em 20 de janeiro, mas foi antecipada. No próximo dia 27, está prevista a chegada de mais 1,8 milhão de doses.A primeira remessa de doses da vacina foi descarregada na madrugada da última quinta-feira (13), também em Viracopos. No dia seguinte, o estado de São Paulo aplicou a primeira vacina pediátrica contra Covid-19 da Pfizer em uma criança.“Para a imunização desse público [entre cinco e 11 anos] será necessária a autorização dos pais. No caso da presença dos responsáveis no ato da vacinação, haverá dispensa do termo por escrito. A orientação da Pasta é que os pais ou responsáveis procurem a recomendação prévia de um médico antes da imunização”, informou o Ministério da Saúde, em nota.*Com informações da Agência Brasil