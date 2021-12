Número de moradores do município que estão internados com a doença subiu para dois

publicado em 16/12/2021

Total de casos diagnosticados desde o início da pandemia subiu para 17.902, enquanto o de mortes continua sendo 458 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brMais quatro casos diagnosticados de Covid constaram no Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Votuporanga nesta quinta-feira (16). Mas, de acordo com o informe, o município não registrou novas mortes causadas pela doença.Assim, o total de casos diagnosticados desde o início da pandemia subiu para 17.902, enquanto o de mortes continua sendo 458. Os dados também mostram que Votuporanga está com 11 casos ativos da doença.No boletim, também constou que o número de moradores do município que estão internados com a doença subiu para dois, mas nenhum está em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). E a Ala Covid-19 da Santa Casa continua vazia.Os dados do informe da Prefeitura também mostram que 63 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 490 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar. Só que a Secretaria Municipal da Saúde informou, em nota, que o Sistema E-SUS, responsável por registrar as notificações de síndromes gripais, continua inoperante e que, devido a isso, os números de casos suspeitos poderão sofrer variações.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 663 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 20 foram primeiras doses; 154 foram segundas doses; e 489 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 179.795 doses aplicadas: 81.559 primeiras doses; 78.994 segundas doses; e 19.242 terceiras doses.