Município continua com um morador hospitalizado por conta da doença

publicado em 21/12/2021

Total de casos novos diagnosticados, desde o início da pandemia, subiu para 17.904, enquanto o de mortes continua sendo 458 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brApenas um caso novo de Covid-19 constou no Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura de Votuporanga nesta terça-feira (21). E não constaram novas mortes causadas pela doença no informe.Assim, o total de casos novos diagnosticados, desde o início da pandemia, subiu para 17.904, enquanto o de mortes continua sendo 458. Os dados também mostram que Votuporanga tem oito casos ativos de Covid.No boletim, também constou que o número de moradores do município que estão internados com a doença continua sendo um, que não está em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados do informe da Prefeitura também mostram que 140 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 490 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 679 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 19 foram primeiras doses; 105 foram segundas doses; e 555 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 181.718 doses aplicadas: 81.621 primeiras doses; 78.938 segundas doses; e 21.159 terceiras doses.