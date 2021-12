Um carro de som acompanhará o veículo para convocar os moradores do bairro à concluírem seu ciclo vacinal

publicado em 07/12/2021

Agora a Van segue para a região Oeste da cidade, onde atenderá das 17h30 até as 20h (Foto: A Cidade)

Da redação

A ‘Van da Saúde’, iniciativa que já levou mais de 500 doses da vacina contra a Covid-19 para diversos bairros de Votuporanga, estará nesta quarta-feira (08) no Residencial Noroeste e no Monte Verde para vacinar os moradores com a primeira, segunda ou terceira dose. Um carro de som acompanhará o veículo para convocar os moradores do bairro à concluírem seu ciclo vacinal.A iniciativa visa diminuir a lista dos chamados “faltosos da vacina”. Nos primeiros dias foram atendidos bairros Matarazzo, Palmeiras I, Estação, Sonho Meu, Carobeiras, onde se concentrava o maior número de pessoas com as doses em atraso. Logo depois o veículo também foi estacionado na Praça São Bento, durante a feira livre, onde mais de 200 pessoas foram imunizadas.Agora a Van segue para a região Oeste da cidade, onde atenderá das 17h30 até as 20h. Simultaneamente, o posto volante montado no Assary Clube de Campo também atenderá em esquema de plantão noturno, para garantir que toda a população consiga se vacinar.Estão aptos a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 adolescentes de 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais que perderam o prazo de se imunizar anteriormente; com a segunda dose, todos que estão no prazo; e com a terceira dose todos os adultos com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há, pelo menos, quatro meses. Quem tomou a dose única da Janssen, poderá receber a dose adicional em Votuporanga a partir amanhã.Pessoas que irão viajar ao exterior também podem antecipar a segunda dose ou tomar a terceira dose desde que comprovem no ato da vacinação o agendamento da referida viagem, com apresentação da emissão da passagem por transporte aéreo, terrestre ou portuário.