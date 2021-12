Serviço dos postos volantes será nos consultórios municipais e na Concha Acústica; até o momento a ação imunizou total de 936 pessoas nos bairros

publicado em 20/12/2021

O intuito de atender nas UBS é de precaução às constantes chuvas que vêm ocorrendo, para que não haja necessidade de cancelamento da ação (Prefeitura de Votuporanga)

A campanha de vacinação da Secretaria da Saúde contra a Covid-19 realizará nesta semana, entre segunda (20) e quarta-feira (22), atendimento com a unidade móvel nas regiões sul e oeste, nos consultórios municipais, e no centro da cidade, além de plantão noturno. O intuito de atender nas UBS é de precaução às constantes chuvas que vêm ocorrendo, para que não haja necessidade de cancelamento da ação.Nesta segunda-feira (20), a unidade móvel estará no consultório municipal "Dr. Gumercindo Hernandes Morales", localizado no bairro São João e, na terça-feira (21), no bairro Vila América, na unidade básica de saúde "Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros", das 17h30 até às 20h. Na quarta-feira (22), os atendimentos serão na Concha Acústica, com início às 17h30 e encerramento às 21h, e também haverá plantão no posto do Assary das 8h até às 20h. No decorrer da semana, das 8h às 15h, as vacinas também estão disponíveis na Capela Santo Expedito e Assary.A secretária da saúde, Ivonete Felix, ressalta a importância do serviço. "Desde o início, o trabalho de levar a vacina até à população através da unidade móvel está superando as expectativas porque o número de pessoas que estão se imunizando aumentou e, para dar continuidade a essa prestação de serviço, reorganizamos nosso método, para não precisar cancelar ou adiar em dias chuvosos, através do atendimento nos consultórios municipais".Desde que começou a prestar atendimento nos bairros, no dia 24 de novembro, a equipe da Secretaria da Saúde já realizou 936 aplicações, entre primeiras, segundas e doses de reforço da vacina contra a Covid-19.Estão aptos a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 adolescentes de 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais que perderam o prazo de se imunizar anteriormente; com a segunda dose, todos que estão no prazo; e com a terceira dose/dose de reforço, todos os adultos com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há, pelo menos, quatro meses. Quem tomou a dose única da Janssen, também já pode receber a dose adicional.Pessoas que irão viajar ao exterior também podem antecipar a segunda dose ou tomar a terceira dose desde que comprovem no ato da vacinação o agendamento da referida viagem, com apresentação da emissão da passagem por transporte aéreo, terrestre ou portuário.Desta forma, quem tomou as duas doses da Coronavac e vai viajar para o exterior pode receber a terceira dose de outro imunizante aceito pelo país de destino. Neste caso, o intervalo mínimo entre a segunda e a terceira dose deve ser de 28 dias.Para aqueles que irão viajar e que não concluíram o esquema com as duas doses, podem tomar a segunda dose com prazo antecipado que varia de acordo com a marca do imunizante. Sendo assim, quem tomou Pfizer, pode receber a segunda dose com 21 dias em qualquer faixa etária, inclusive adolescentes. E quem tomou Astrazeneca pode antecipar a segunda dose com 28 dias, mesmo prazo mantido entre as duas doses da Coronavac.