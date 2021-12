O hospital registrou pela primeira vez, desde o início da pandemia, seus leitos de ala e UTI Covid-19 vazios

publicado em 02/12/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brPela primeira vez desde o início da pandemia, a Santa Casa de Votuporanga está com as alas e a UTI Covid-19 sem nenhum paciente. Os dois últimos hospitalizados receberam alta nesta quinta-feira (2).A informação foi divulgada pelo próprio hospital, por meio de seu informe diário de pacientes internados, atualizado diariamente às 15h.Mais informações na edição impressa do Jornal A Cidade.