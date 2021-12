A Anvisa autorizou a aplicação da vacina da Pfizer contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos na quinta-feira (16)

publicado em 17/12/2021

A vacina da Pfizer para esse público é um pouco diferente da disponível para os maiores de 12 anos (Foto: Paul Hennesy)

A Pfizer informou nesta sexta-feira (17) que ainda não é possível determinar a data de entrega de doses pediátricas da sua vacina contra a Covid-19 ao Brasil. Em nota, a farmacêutica disse que está fazendo "todos os esforços para que as doses cheguem ao país o mais rapidamente possível".A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou na quinta-feira (16) a aplicação da vacina da Pfizer contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A aprovação dada pela agência permite que a vacina já seja usada no país para essa faixa. No entanto, a chegada do imunizante aos postos depende do Ministério da Saúde.A vacina da Pfizer para esse público é um pouco diferente da disponível para os maiores de 12 anos. O frasco da vacina para crianças também terá uma cor diferente daquela aplicada em adultos, para ajudar os profissionais de saúde na hora de aplicar a vacina."A redução na dosagem para a faixa de 5 a 11 anos se respaldou nos estudos de Fase 1 e 2, que mostraram que essa dosagem (10 microgramas) foi o suficiente para gerar altos títulos de anticorpos com perfil de segurança bastante favorável para a população pediátrica", informou a Pfizer.*Com informações do g1.