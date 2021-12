O índice de infestação está em 4,5%, acima do considerado tolerável pelo Ministério da Saúde, que é de 1%

publicado em 20/12/2021

O índice aponta que, a cada dez mil imóveis vistoriados, 450 estavam com larvas do mosquito (Foto: Divulgação/Fiocruz)

A Vigilância Ambiental de São José do Rio Preto (SP) fez um mapeamento para identificar a situação da dengue na cidade.O índice de infestação está em 4,5%, acima do considerado tolerável pelo Ministério da Saúde, que é de 1%.O índice aponta que, a cada dez mil imóveis vistoriados, 450 estavam com larvas do mosquito Aedes aegypti.O surgimento do mosquito preocupa a Vigilância Sanitária, pois além da dengue, o inseto é responsável pela proliferação do zika vírus, chikungunya e até a febre amarela.*Com informações do g1