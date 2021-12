Najla Aissami explicou que o primeiro passo para obter o sucesso é respeitar os próprios limites

publicado em 18/12/2021

Najla Aissami, destacou a importância das metas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

No final do ano, é comum fazermos um balanço dos objetivos que foram ou não realizados durante os 365 dias que se passaram. Nada melhor do que se dar conta de que aquilo que planejamos teve efeito positivo. Se você quer ter essa satisfação em 2022, é preciso traçar planos realistas e direcionados, ter foco e estabelecer prioridades e prazos.A psicóloga do SanSaúde, Najla Aissami, destacou a importância das metas. “Funcionam como um orientador de suas ações. São como velas em um barco, sem objetivos, nosso barco fica à deriva, sendo controlado pela força dos ventos. Como diria o poeta Lewis Carroll, “se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve””, disse.E para começar o ano com pé direito a dica é: limpar o antigo para dar espaço ao novo. “É fundamental refletir sobre o que você conseguiu até agora e ter empatia por si mesmo e deixar de lado o arrependimento pelo que não aconteceu”, afirmou.Depois de deixar as frustrações no passo, que tal alinhar novos passos? Faça a tão esperada lista de metas para 2022 e escreva tudo em um papel. “Depois disso, coloque-as em ordem de prioridade de realização. Algumas delas podem gerar objetivos menores que são pequenos passos para alcançar as maiores”, destacou.Uma boa ideia colocar suas metas com as etapas e os prazos em um local onde você possa vê-las com frequência. “O mural dos sonhos é uma técnica de visualização criativa. Utiliza-se imagens, ilustrações, fotos, montagens e palavras em um quadro, a fim de ser uma representação visual de tudo aquilo que se almeja, trazendo empolgação e ajudando na manifestação dos sonhos e objetivos. Em outras palavras, cria um cenário positivo e contribui para o foco”, complementou.A psicóloga ressaltou que ver os objetivos e as etapas a serem seguidas o manterá motivado e consistente para continuar trabalhando em direção a isso.Najla Aissami orientou que, ao realizar as etapas em direção ao seu objetivo, certifique-se de se recompensar ao longo do caminho. “Se recompensar a cada pequena vitória é fundamental para que o caminho não fique muito difícil de trilhar, principalmente porque as altas expectativas podem gerar ansiedade e, em alguns casos, até mesmo estresse”, afirmou."Uma data nos coloca em movimento para atender esse prazo". A psicóloga do SanSaúde também pediu atenção ao considerar a rotina na hora da definição dos prazos. “Seja realista, a mudança do ano por si só traz a sensação de renovação física e mental e de novas oportunidades, mas não altera o rumo em que estamos. O que faz essa mudança acontecer são as atitudes tomadas conscientemente em prol do objetivo desejado. Aproveite a sensação de renovação e canalize-a nas estratégias e atitudes para realizar suas metas para o próximo ano”, frisou.Dicas para começar 2022:- Cuide da alimentação- Pratique atividades físicas- Priorize o sono- Tenha momentos dedicados às pessoas queridas- Reserve um tempo para o lazer- Esteja em contato com a natureza- Desenvolva sua fé- Conheça a si mesmo.- Mantenha uma rotina- Organize seu tempoSe preciso, procure ajuda profissional.