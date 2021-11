De olho nesses números, a Secretaria da Saúde se prepara para a campanha 'Dezembro Vermelho', que alerta sobre a prevenção a DSTs

publicado em 26/11/2021

De olho nos números de novos casos de HIV, a Secretaria da Saúde está preparando a campanha Dezembro Vermelho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Votuporanga registrou mais 14 casos de Aids (HIV) até o momento, em 2021. Com os novos casos, o município chegou ao total de 413 soropositivos em acompanhamento pelo SAE (Serviço de Assistência Especializada).Estatísticas do SAE sobre pacientes soropositivos apontam que em 2020 foram registrados 39 casos, sendo 23 de Votuporanga e 16 de outros municípios. Este ano, até o momento, o número total é de 22 pessoas, onde 14 pertencem ao município e oito são de demais cidades.O total de pacientes que fazem uso de medicação antirretroviral, somam 692, sendo 413 pertencentes a Votuporanga.De olho nesses números, a Secretaria da Saúde se prepara para a campanha "Dezembro Vermelho", que tem como objetivo alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, além conscientizar e incentivar à prevenção contra DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis).Como ação preventiva, serão realizados gratuitamente, sob agendamento, nos consultórios municipais e no SAE, testes rápidos para DSTs, com intuito de ampliar o número de pessoas a conhecerem sua condição sorológica, pois, há muitas que, segundo a Pasta, são portadoras do vírus do HIV ou que estão com Sífilis e não têm conhecimento.A testagem, ainda conforme a Secretaria da Saúde, é a porta de entrada para cuidados contínuos de prevenção, diagnóstico, vinculação, tratamento, retenção e supressão viral do HIV e, no caso da Sífilis, o procedimento oportuniza o diagnóstico e tratamento dessa doença que muitas vezes não manifesta sintomas, agindo de maneira silenciosa.O serviço gratuito de testagem rápida para detecção de DSTs, como HIV e Sífilis que, habitualmente necessita de agendamento, poderá ser obtido diretamente nas unidades de saúde na quarta-feira (1), que é o Dia Mundial de Luta contra a Aids. Na ocasião, o SAE atenderá até às 20h com o serviço de testagem rápida e também na segunda-feira (6), através de uma parceria com a Unifev, das 18h às 22h, no Campus Centro da instituição, que fica na rua Pernambuco, nº 4.196.O serviço também é realizado durante a semana nos consultórios municipais, sob agendamento prévio, e no SAE, entre 7h e 11h e das 13h até 15h30, também com agendamento. O Serviço de Assistência Especializada está localizado na rua Minas Gerais, nº 1.850, bairro São João.