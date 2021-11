A Secretaria da Saúde de Votuporanga segue com trabalho intenso na busca por quem ainda não foi vacinado contra o coronavírus

publicado em 30/11/2021

A “Van da Saúde” estará na quarta-feira no Jardim Carobeiras e na quinta-feira será montado também um posto na Feira da São Bento (Foto: A Cidade)

Da redação

A Secretaria da Saúde de Votuporanga segue com um trabalho intenso na busca dos faltosos da vacina contra a Covid-19. Nesta quarta-feira (1º), por exemplo, a “Van da Saúde” irá percorrer o Jardim Carobeiras, das 17h30 às 20h, e o posto volante montado no Assary Clube de Campo terá plantão noturno, até as 20h.O trabalho segue na quinta-feira (2) a Feira da praça São Bento irá ganhar um posto fixo de vacinação, até às 20h, com o objetivo de atrair o público que frequenta à feira. O objetivo das ações, como adiantou a secretária da Saúde, Ivonete Félix, é atingir a meta de 90% da população de Votuporanga com o ciclo vacinal completo até o fim deste ano.Desde que foi colocada nas ruas, a “Van da Saúde” já atendeu mais de 170 pessoas que estavam atrasadas com o ciclo vacinal. Os primeiros bairros a serem atendidos foram os da zona Sul da cidade, região onde a vacinação estava deixando a desejar e, além de levar a segunda dose, cerca de 30% dos atendidos não tinham nem tomado a primeira dose ainda.Podem se vacinar com a primeira dose adolescentes de 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais que perderam o prazo de se imunizar anteriormente; com a segunda dose, todos que estão no prazo. Lembrando que o intervalo entre as duas doses das vacinas Pfizer e Astrazeneca reduziu, conforme anunciado pela Secretaria da Saúde.Desta forma, quem tomou a primeira dose da Astrazeneca há oito semanas (56 dias) já pode voltar para completar o esquema de imunização; e quem tomou a vacina da Pfizer há 21 dias também já pode concluir com a segunda dose, com exceção para os adolescentes, que devem continuar seguindo o prazo de oito semanas.A terceira dose também estará disponível para todos os adultos, idosos e profissionais da saúde que tomaram a segunda dose há, pelo menos, cinco meses; além de pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose há, pelo menos, 28 dias.Para se vacinar, basta levar os documentos pessoais (CPF, RG e Cartão do SUS), e em caso de segunda ou terceira dose é preciso levar também a carteira de vacinação que comprove a(s) dose(s) anteriores.