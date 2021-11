A van passou pelo Palmeiras I e II, Estação e Matarazzo, onde está concentrado o maior número de faltosos da segunda dose da vacina contra a Covid

publicado em 25/11/2021

Vários moradores aproveitaram a oportunidade e garantiram a sua dose, como a moradora do Palmeiras I, Cleuciani Paula (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO primeiro dia da chamada ‘Van da Saúde’ nas ruas de Votuporanga foi de grande adesão e até de filas. O veículo percorreu os bairros da zona Sul (Palmeiras I e II, Estação e Matarazzo), onde está concentrado o maior número de faltosos da segunda dose da vacina contra a Covid-19.Atualmente, Votuporanga conta com 14 mil faltosos, sendo 8 mil que não voltaram para tomar a segunda dose e 6 mil da terceira. O objetivo, segundo a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, é encontrar esses faltosos e, com isso, atingir a meta de 90% da população totalmente imunizada contra a doença até o fim do ano e a iniciativa foi aplaudida pela população.“Eu parei por acaso, aí vi aquele monte de gente e decidi perguntar o que era. Aí me falaram que era vacina. Achei muito boa a ideia, porque a gente que trabalha não tem tempo de ficar [na fila do posto de vacinação] esperando. Vou tomar a terceira dose”, disse Cleuciani Paula Gasparini Horacio, moradora do bairro Palmeiras I, de 41 anos.A próximo itinerário da “Van da Saúde” ainda não foi definido, mas deve ocorrer neste sábado (27).