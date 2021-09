Cirurgiã-dentista dra. Debora Guisso atua nas UTIs, com foco para acelerar a recuperação e ajudar a eliminar os casos de infecções

publicado em 27/09/2021

A cirurgiã dentista Dra. Debora Guisso, que é especialista em Odontologia Hospitalar, atua nas UTIs, incluindo as de Covid-19 (Foto: Divulgação)

A Santa Casa de Votuporanga acaba de implantar o serviço de odontologia hospitalar, oferecendo um atendimento personalizado e de alta qualidade aos pacientes submetidos a tratamentos de alta complexidade médica.A cirurgiã dentista Dra. Debora Guisso, que é especialista em Odontologia Hospitalar, atua nas UTIs, incluindo as de Covid-19, minimizando o risco de infecções oriundos da região bucal e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. O principal papel é evitar a proliferação de fungos, bactérias, infecções e aumento de complicações sistêmicas que representam grande risco para a saúde dos assistidos.A médica responsável pela Gestão de Cuidados, Dra. Lara Galvani Greghi, ressaltou a importância da atuação da profissional juntamente com a equipe multidisciplinar. “Esse serviço veio por meio da comprovação científica da diminuição das Pneumonias Associadas à Ventilação Mecânica (PAV), consideradas um grande vilão na luta pela vida, além de diminuição do tempo de internação e redução dos custos hospitalares”, enfatizou.Ainda pouco conhecida pela população, a falta de cuidados com higiene bucal hospitalar pode trazer graves comprometimentos tais como: disfunções cardíacas, doenças pulmonares, diabetes, câncer bucal, Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), cárie, doença periodontal, mau hálito, perda dos dentes e até mesmo óbito. “Quando estão internados, é normal os pacientes terem uma queda de imunidade. Com isso, as bactérias, fungos e vírus podem se aproveitar deste momento para se instalar na boca”, explicou a Dra. Debora.Para alguns grupos de risco, por exemplo, os pacientes em tratamento contra o câncer, cardiopatas, diabéticos e internados nas unidades de terapia intensiva (UTI), a atenção com a saúde bucal deve ser ainda maior. “As infecções oportunistas por fungos, vírus e bactérias na cavidade oral podem gerar riscos sistêmicos. Além disso, alguns tratamentos contra o câncer podem gerar complicações na boca, como mucosites e falta de saliva”, complementou.A odontologia hospitalar trabalha com a equipe multidisciplinar, visando um tratamento global do paciente e contribuindo na construção de planos terapêuticos com visão holística. “São duas grandes funções: prevenção e diagnóstico de doenças. Muitos casos de infecção nos hospitais começam na boca, como consequência do acúmulo de cáries e de tártaro, principalmente em casos em que o tempo de internação é mais longo. O papel é fazer a higiene bucal correta do paciente, evitando tanto as infecções quanto o surgimento de novas doenças”, afirmou.Também faz parte das atividades do dentista hospitalar a avaliação do paciente para a identificação de novas doenças, que podem surgir como consequência do uso de medicamentos, por exemplo.O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu esse diferencial da Instituição. “Cada vez mais, o nosso Hospital busca o atendimento integrado, multidisciplinar com o foco no assistido como um todo. O serviço de Odontologia Hospitalar agrega ainda mais em nossa assistência, salvando vidas e proporcionando mais qualidade de vida”, concluiu.