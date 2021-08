Secretaria Municipal da Saúde realiza um plantão de vacinação no posto volante que fica no salão social do Assary Clube de Campo, das 8h às 16h

publicado em 06/08/2021

Plantão de vacinação, realizado neste sábado (7), dá mais uma chance para pessoas de 25 anos para cima serem imunizadas contra a Covid (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Votuporanguenses de 25 anos para cima que não conseguiram se vacinar durante a semana têm mais uma chance neste sábado (7) para receberem as doses – seja a primeira, a segunda ou a única - dos imunizantes. Isso porque a Secretaria Municipal da Saúde realiza um plantão de vacinação no posto volante que fica no salão social do Assary Clube de Campo, das 8h às 16h.

Quem quiser se vacinar deve comparecer ao posto volante munido de RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. No posto volante também dá para colaborar, voluntariamente, para a campanha "Vacina contra a Fome", doando uma caixinha de leite.

A Prefeitura também ressaltou a importância em se atentar ao tipo de blusa usada no momento da vacinação, dando preferência àquelas que deixem a área do braço livre, para facilitar a aplicação da dose.

Novas idades

Na semana que vem, a previsão é imunizar as pessoas de 24 a 18 anos, de maneira escalonada, segundo o calendário divulgado pela Prefeitura.

Na segunda-feira que vem (9), por exemplo, será a vez das pessoas de 24 anos. Depois, no dia 10, a vacina chega para quem tem 23 anos. E, assim, sucessivamente.