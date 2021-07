Uma das vítimas foi o empresário Pedro da Silva, o 'Pedrão da Tur', que tinha comorbidades e faleceu aos 71 anos

publicado em 01/07/2021

Uma das vítimas da Covid que constaram no Boletim Epidemiológico foi o idoso Pedro Francisco da Silva, o 'Pedrão da Tur' (Foto: arquivo pessoal)

Da redação

Julho começou, em Votuporanga, com casos novos de Covid-19 e mortes causadas pela doença. No Boletim Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (1º) pela Prefeitura constaram mais 64 casos e duas mortes.Uma das vítimas foi o idoso Pedro Francisco da Silva, muito conhecido pela cidade como Pedrão da Tur, que tinha comorbidades e faleceu aos 71 anos. Ele era empresário e lutou contra a doença por 30 dias, período que ficou internado na Santa Casa de Votuporanga. Pedrão deixa a esposa Tilza Conceição Luz Silva, os filhos Jorge, Luiz Carlos, Pedro, Lucimara e Nicacio, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta, às 14h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Outra vítima foi a idosa Tereza Amelia Leite Faria, que também tinha comorbidades e faleceu aos 79 anos. Dona Amelia era moradora do Parque 8 de Agosto, deixa os filhos Jonas, Edina, Rosimeire e Silvia, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento também ocorreu nesta quinta, às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Agora, Votuporanga totaliza 392 mortes causadas por Covid-19 e 14.577 casos diagnosticados desde o início da pandemia. Os dados do informe também mostram que 13.603 votuporanguenses tiveram Covid e foram curados.Ainda segundo os dados do boletim, 66 votuporanguenses estão com Covid e hospitalizados, dos quais seis estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e sete estão no Hospital de Campanha.Em relação às UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), o município está com 25 votuporanguenses internados. Na Santa Casa, os leitos de UTI Covid seguem completamente lotados.Os dados também mostram que o município tem 1.080 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 1.579 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 620 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 511 foram primeiras doses e as demais 109 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 64.897 doses aplicadas: 47.623 primeiras doses e 17.274 segundas doses.