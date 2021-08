Informação faz parte de um balanço divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado referente aos gastos dos municípios paulistas com a pandemia

publicado em 29/07/2021

Votuporanga teve um gasto de R$1,5 mil por caso positivo de coronavírus; dentre os investimentos está o Hospital de Campanha (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga gastou, em média, R$ 1,5 mil por caso positivo de Covid-19 registrado no município em 2021. A informação faz parte de um balanço divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado referente aos gastos dos municípios paulistas com a pandemia da Covid-19, nos primeiros seis meses do ano.De acordo com os dados, entre janeiro e junho, a Prefeitura de Votuporanga teve uma despesa de R$ 11,86 milhões só com as ações de enfrentamento ao coronavírus. Nesse montante estão contabilizadas as despesas com a compra de insumos (medicamentos, EPIs, seringas e agulhas para vacinação, etc), a contratação de profissionais da saúde temporários e repasses ao terceiro setor, como a Santa Casa, por exemplo, entre outros.Nesse período, conforme o Tribunal de Contas, foram registrados mais 6.774 casos da doença em Votuporanga, o que comprometeu, diretamente, 7,73% de toda a receita arrecadada pelo município neste ano. No mesmo intervalo de tempo a Prefeitura informou que investiu mais de R$ 45 milhões só no setor da saúde, enquanto a projeção do orçamento previa um investimento de R$ 35 milhões.Consta nessas despesas também o valor investido na montagem e manutenção do Hospital de Campanha. O custo mensal da unidade que oferece 23 leitos de suporte para pacientes graves é de cerca de R$ 3 milhões.A Prefeitura, porém, não arcou sozinha com essas despesas. Nos últimos seis meses o Governo Federal liberou R$ 1.040.150,47 mil para que o município utilizasse no enfrentamento da pandemia, enquanto o Estado destinou R$ 1.337.338,00, conforme dados do TCE.Na região, Votuporanga é a quinta cidade que mais investiu recursos por caso confirmado de Covid. Pontes Gestal lidera o “Ranking”. Até junho o município tinha registrado 383 testes positivos para coronavírus, gastado cerca de R$ 3.909,94 por paciente. Logo na sequência vem Gastão Vidigal com 219 e um gasto de R$ 2.477,93 por infectado e depois Álvares Florence, que gastou R$ 1.824,66 com cada um de seus 505 casos registrados até então. Por fim, na frente de Votuporanga, aparece Parisi, que com 336 casos registrados até o fim do primeiro semestre, investiu R$ 1.702,04 em cada um dos que ficaram doentes.