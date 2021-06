Atendimento será das 8h às 14h; atenção para os documentos obrigatórios até mesmo para a segunda dose como, por exemplo, o comprovante de residência

publicado em 02/06/2021

As segundas doses também estão disponíveis para todos aqueles que já estão no prazo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga abrirá dois postos de vacina excepcionalmente neste sábado (5/6), das 8h às 14h, para campanha de vacinação contra a Covid-19. Farão plantão de atendimento os postos volantes montados na Associação Antialcoólica, Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; e na Capela Santo Expedito, Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.Votuporanga segue o calendário de imunização proposto pelo Governo do Estado e está vacinando pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC (Benefício de Prestação Continuada) com idade acima de 30 anos; pessoas com Síndrome de Down e transplantados renais, de 18 a 59 anos; grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos; e idosos em geral acima de 60 anos. As segundas doses também estão disponíveis para todos aqueles que já estão no prazo como, por exemplo, idosos e profissionais da saúde e educação.As pessoas que atendem aos critérios da campanha deverão apresentar documentos que comprovem a necessidade, bem como comprovante de residência, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS (Sistema Único de Saúde). A Secretaria disponibilizou um modelo de atestado médico no site da Prefeitura, que deve ser preenchido e assinado pelo médico responsável, através do link:Para agilizar o atendimento quando chegar o seu dia de tomar a vacina, a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga disponibiliza no site da Prefeitura o pré-cadastro para a vacina contra a Covid-19. A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente e proporciona mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O pré-cadastro pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.