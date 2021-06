Município tem 46 votuporanguenses com a doença que estão em estado grave na UTI, segundo o Boletim Epidemiológico

publicado em 18/06/2021

Até então, o maior número de votuporanguenses com Covid na UTI tinha sido registrado em março (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Da redaçãoDois dias após bater o recorde de vacinados contra Covid em 24 horas, Votuporanga bateu outro recorde: o de pessoas com a doença em estado grave internadas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). De acordo com o Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura nesta sexta-feira (18), 46 votuporanguenses estão na UTI.Até então, o maior número de votuporanguenses com Covid internados na UTI tinha sido registrado no dia 22 de março, mês, aliás, que até hoje é considerado o pior mês da pandemia no município.Ainda de acordo com os dados do informe, 77 pessoas estão com a doença e hospitalizadas em Votuporanga. Dessas, 13 estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 17 estão no Hospital de Campanha.No município, mais 69 casos de Covid-19 foram diagnosticados. No informe, também constaram mais duas mortes causadas pela doença.Uma das vítimas foi Marcelo Picerne, também conhecido como Tielo, como adiantou o jornal A Cidade na quinta-feira (17). Muito conhecido pelo seu carisma e profissionalismo na Rádio e TV Unifev, Tielo, que tinha 52 anos, deixa a esposa Elizabete Moreno Picerne e a filha Laura, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado nesta sexta, às 10h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.O padre Joaquim Tadeu foi outra vítima das complicações causadas pela Covid, mas sua morte não constou no informe.O religioso lutava contra essas complicações há dias e a comunidade católica do município até chegou a fazer vigílias e rezaram pela sua recuperação, mas ele acabou não resistindo. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o velório e sepultamento do padre.O jornalnão conseguiu contato com a família da outra vítima, um idoso de 81 que tinha comorbidades, para divulgar sua nota de falecimento.Agora, Votuporanga totaliza 366 mortes causadas pela doença, segundo o boletim, e 13.692 casos de Covid diagnosticados desde o início da pandemia. Ainda de acordo com o informe, 12.653 votuporanguenses tiveram Covid e foram curados.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 1.168 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 1.152 foram primeiras doses e as demais 16 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 53.490 doses aplicadas: 36.792 primeiras doses e 16.698 segundas doses.