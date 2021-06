Procon, Ouvidoria e Controladoria Geral do município também mudaram para novo prédio

publicado em 14/06/2021

Doações ocorrem às terças, das 15h às 18h, e às quintas, das 8h às 11h, sem necessidade de agendamento (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoA Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga atende em novo endereço a partir desta semana. Nesta terça (15) e quinta-feira (17), os atendimentos serão na avenida da Saudade, nº2603, no bairro Cidade Nova.Segundo a Prefeitura, a mudança tem como objetivo oferecer espaço mais amplo e adequado para atendimento aos doadores de sangue.As doações ocorrem às terças, das 15h às 18h, e às quintas, das 8h às 11h, sem necessidade de agendamento. Todo primeiro sábado de cada mês, exceto em feriados, também ocorrem doações, das 8h às 11h, com necessidade de agendamento prévio.A Unidade de Coleta de Sangue atende pelo (17) 3423-2986 ou WhatsApp (17) 98116-7145, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.Nesta segunda-feira (14) é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue e, em virtude da data, a Unidade de Coleta de Votuporanga participa da "Semana Sangue Bom", campanha idealizada pela TV Tem, em parceria com hemocentros do interior de São Paulo, para incentivar a doação de sangue. A campanha segue até sexta-feira (18).Quem precisar de atendimento do Procon, da Ouvidoria ou Controladoria Geral do município, a partir desta segunda-feira (14), também deve se atentar para a mudança de endereço.Os três órgãos, agora, atendem na rua Paraíba, nº 3232, entre as ruas São Paulo e Bahia. O horário de atendimento ao público continua o mesmo, das 9h às 15h.O telefone do Procon permanece o (17) 3422-8930 e da Ouvidoria também continua sendo o 0800-770-3590 ou, também, pelo WhatsApp (17) 3405-9700, opção 2.