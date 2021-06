Todos de 18 anos para cima terão recebido pelo menos a primeira dose do imunizante até 15 de setembro, segundo o governador João Doria (PSDB)

publicado em 14/06/2021

Todos os adultos do estado terão recebido, pelo menos, a primeira dose do imunizante até 15 de setembro, segundo Doria (PSDB) (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Da redaçãoO governo estadual antecipou, mais uma vez, o calendário de vacinação contra a Covid-19. Agora, a previsão é que todos os adultos do estado terão recebido, pelo menos, a primeira dose do imunizante até 15 de setembro, conforme anunciou o governador João Doria (PSDB) no domingo (13).Comparando ao calendário que tinha sido anunciado pelo governo na última quarta-feira (9), foi uma antecipação de um mês.Cada cidade vai fazer adequações com base na sua realidade local. São Paulo (capital), por exemplo, adiantou para esta segunda-feira (14) o início da vacinação para pessoas com 58 e 59 anos.Segundo a coordenadora do programa estadual de imunização, Regiane de Paula, "o avanço é planejado com base em remessas de vacinas previstas pelo Programa Nacional de Imunização". De acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, cerca de 200 milhões de doses devem ser entregues até o final de setembro.Paula reforça, portanto, que a projeção leva em conta as entregas previstas pelo Ministério da Saúde, com o estado dependendo que a promessa se cumpra.A partir de terça-feira (15), o Brasil passará a contar com quatro imunizantes contra a Covid-19.Além das já utilizadas vacinas da Pfizer, AstraZeneca e a CoronaVac, o país terá doses da Janssen. Com exceção da Janssen, de aplicação única, as outras vacinas precisam de duas doses para completar a imunização contra o novo coronavírus.- Pessoas de 50 a 59 anos de idade: de 16 a 22 de junho;- Pessoas de 43 a 49 anos de idade: de 23 a 29 de junho;- Pessoas de 40 a 42 anos de idade: 30 de junho a 14 de julho;- Pessoas de 35 a 39 anos de idade: 15 de julho a 29 de julho;- Pessoas de 30 a 34 anos de idade: de 30 de julho a 15 de agosto;- Pessoas de 25 a 29 anos de idade: de 16 a 31 de agosto;- Pessoas de 18 a 24 anos de idade: de 1º a 15 de setembro.