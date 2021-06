Após a liberação de uma nova faixa etária, votuporanguenses tem esperado mais de 3h na fila para tomar a primeira dose do imunizante

publicado em 16/06/2021

Após a liberação de um novo grupo para vacinação postos volantes voltam a registrar filas de mais de 3h (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs postos volantes de vacinação, inclusive o novo ponto no salão social do Assary, registraram na manhã desta quarta-feira (16) fila e espera de mais de 3h para tomar a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Isso porque, o município liberou e já iniciou a vacinação de pessoas acima de 50 até 59 anos.Quem passou pela avenida João Gonçalves Leite notou que a fila que saia de uma das portas do Assary Clube de Campo virava a esquina. A organização da secretaria da Saúde optou por realizar a triagem e a aplicação das doses por meio da distribuição de senhas, em remessas de 200 pessoas. Um processo que demora mais de 3h até o munícipe sair imunizado.A reportagem esteve no posto de vacinação nesta manhã e notou que ao entregar as senhas aos votuporanguenses, que estavam na fila, os enfermeiros pediam para que as pessoas se dispersassem e voltassem ao local, depois de 1h, para que fosse atendido. “Aconselho quem receber as senhas a voltar para casa, fazer o que tiver de fazer e voltar depois de 1h, que é o tempo de atendimento”, disse.A medida, segundo o enfermeiro Carlitos Singolani, visa a não aglomeração nas dependências do salão e controle para que todas as pessoas tomem a vacina. Ele ressalta e lembra que para adiantar o processo, os munícipes podem realizar o atendimento preenchendo o pré-cadastro que a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza no site da Prefeitura.Para se vacinar, o novo público alvo deve procurar um dos postos volantes, das 8h às 15h portando um documento de identificação oficial com foto, CPF, Cartão do SUS e Comprovante de Residência.A Prefeitura de Votuporanga pede para que a população busque os postos em horários que não sejam de pico, além de quando buscarem as unidades e estiverem lotadas, para que voltem em outro momento. São cerca de 10 mil pessoas nesta faixa etária no município e Administração Municipal garante que todos serão vacinados.