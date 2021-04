Município tem 72 pessoas com Covid que estão hospitalizadas; dez estão na UPA e 13 estão no Hospital de Campanha

publicado em 06/04/2021

Agora Votuporanga totaliza 249 mortes causadas por Covid e 10.554 casos confirmados da doença desde o início da pandemia (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 47 casos confirmados de Covid-19 e cinco mortes causadas pela doença nesta terça-feira (6). Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.A vítima fatal mais nova que consta no boletim desta terça é um homem que não tinha comorbidades e faleceu aos 49 anos. Já a mais velha é um idoso, que tinha comorbidades e faleceu aos 95.Atualmente, o município totaliza 249 mortes causadas por Covid-19 e 10.554 casos confirmados da doença desde o início da pandemia.Ainda de acordo com os dados do informe, Votuporanga tem 72 pessoas com Covid que estão hospitalizadas. Dessas, dez estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 13 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 30 estão em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Além disso, o município tem 1.019 casos suspeitos de Covid e 1.082 pessoas com sintomas não graves da doença que, por isso, estão em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro" do boletim, Votuporanga aplicou mais 344 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 99 foram primeiras doses e as demais 245 foram segundas doses.Assim, o município totaliza 20.656 doses aplicadas: 14.949 primeiras doses e 5.707 segundas doses.