publicado em 10/04/2021

O Governo do Estado de São Paulo e os prefeitos tiveram que endurecer as medidas restritivas para conter o avanço da pandemia (Imagem: Reprodução/Cidadão.net)

Março foi o mês em que o estado de São Paulo e os 645 municípios vivenciaram o pior momento da pandemia do novo coronavírus. O mês fechou quebrando todos os recordes possíveis referentes aos casos de contaminação e de óbitos registrados nos períodos diário, semanal e mensal.O Governo do Estado de São Paulo e os prefeitos tiveram que endurecer as medidas restritivas para conter o avanço da pandemia.De janeiro a abril, já foram pelo menos seis atualizações com alterações na região de São José do Rio Preto. Até o dia 14 de janeiro, por exemplo, a região se encontrava na fase amarela. Já no dia seguinte, em 15 de janeiro, passou para a fase laranja. Já a partir do dia 25 de janeiro, o governo do estado adotou uma fase vermelha da quarentena que vigorava das 20h às 6h em dias úteis.Cerca de um mês depois, em 26 de fevereiro, o governo adotou o toque de recolher das 23h às 5h em todo o estado, mas manteve a região na fase laranja do Plano SP. Duas semanas depois, o governador colocou todo o estado na fase vermelha em 26 de fevereiro e, endureceu ainda mais as medidas restritivas já em vigor por meio da fase emergencial que teve início no dia 6 de março com validade até este domingo, 11 de abril. Nesta sexta-feira, 9, o governo anunciou retorno à fase vermelha que vai vigorar até o dia 18.Apesar de dividir opiniões, as medidas começam a produzir resultados positivos no combate a pandemia nos primeiros dias do mês de abril com queda promissora no registro de novos casos. A média diária caiu 33% na comparação com a média diária de casos de março (35,3 contra 53,5). A média móvel registrada no mês de março foi de 53,5 casos/dia e de 35,1 casos/dia em abril.*Com informações do Cidadão.net