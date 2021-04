Segundo o boletim informativo, divulgado na terça-feira (13) pelo hospital, 27 dos 28 leitos disponíveis estavam ocupados

publicado em 13/04/2021

Por mais que a UTI Covi da Santa Casa não esteja 100% lotada, a taxa de ocupação ainda é preocupante (Foto: Reprodução/Santa Casa)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brPela primeira vez, desde 26 de fevereiro, a ala Covid de UTIs (Unidade Terapia Intensiva) da Santa Casa de Votuporanga não está 100% lotada. Segundo o boletim informativo, divulgado na terça-feira (13) pelo hospital, 27 dos 28 leitos disponíveis estavam ocupados. Isso representa uma ocupação de, aproximadamente, 96%.Por mais que ainda seja uma taxa de ocupação considerada alta, pode sinalizar o começo de melhora da pandemia no município, que chegou a registrar mais de 44 mortes de votuporanguenses à espera de leitos de UTI no mês de março.Ainda de acordo com o informe do hospital votuporanguense, a ala Covid da enfermaria está menos lotada, mas a situação ainda é preocupante.De acordo com os dados, 26 dos 37 leitos estão ocupados. Isto é, a ala Covid da enfermaria está, aproximadamente, 70% ocupada.Ainda na terça-feira, o hospital celebrou a alta de mais cinco de seus pacientes. Leonice Maria de Oliveira da Silva, de 55 anos, de Votuporanga, Rosalina Antônia Silva Souza, de 68 anos, de General Salgado, Doraci Aparecida Lopes Rodrigues, de 53 anos, de Valentim Gentil e Antônio Conessa Martines, de 71 anos, de São José do Rio Preto comemoram a vitória contra a Covid.