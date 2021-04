Ação será no aniversário do Hospital, comemorado nesta sexta-feira (16)

publicado em 14/04/2021

Interessados em contribuir poderão doar por transferência bancária, Pix e/ou no drive-thru montado no cinema de Votuporanga (Imagem: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brOs veículos de comunicação de Votuporanga estão numa verdadeira maratona na campanha "Imprensa em prol da Santa Casa", a fim de arrecadar recursos para o hospital. A campanha é em homenagem ao aniversário da instituição, celebrado nesta sexta-feira (16). E para essa corrente do bem ter resultados, é fundamental a participação de toda a comunidade.Toda ajuda será direcionada para o tratamento de pacientes com coronavírus. Nesta guerra contra a Covid-19, cada contribuição faz a diferença, seja alimentos, material de consumo, equipamentos de proteção individual, dinheiro etc.Orlando Ribeiro, idealizador do movimento, falou sobre a expectativa. “A adesão dos veículos de imprensa foi fantástica, inclusive dos sites jornalísticos e também de profissionais independentes. Isso nos deixa com uma expectativa positiva quanto aos objetivos a serem alcançados. Sabemos que a solidariedade é uma característica de nossa gente e muitos já contribuem de uma forma ou de outra, porém é importante um esforço a mais. Infelizmente, a Covid-19 é um adversário perigoso, invisível e traiçoeiro, e para enfrentá-lo é preciso estar bem equipado”, disse.A meta inicial é de R$230 mil, para a compra de dois respiradores, que serão usados no tratamento de pacientes com coronavírus. Após o objetivo ser cumprido, a campanha será direcionada para seis aparelhos de oxigenioterapia, no valor de R$234 mil.A ação pretende abraçar Votuporanga como um todo, incluindo todas as classes sociais e segmentos. “Sabemos também que poderemos contar com as lojas maçônicas, Garotas do Arco Íris, DeMolays, Rotarys, Lions, Rotaract, Léo Clube, Desbravadores, enfim, todos os organismos vivos da comunidade. A imprensa será o maestro, mas a orquestra seremos todos nós. A música da solidariedade vai ecoar por toda a cidade”, complementou Orlando.Para potencializar ainda mais a ação, diversas ferramentas de doação foram disponibilizadas. Os interessados podem fazer transferências pela conta do Banco Santander (agência 3568 e conta corrente 13000596-6); pelo Pix (17 98220-0212); e ainda pelo drive-thru montado no cinema, em frente à praça da Matriz, das 8 às 18h, no dia 16 de abril.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o empenho de todos. “Estamos completando 71 anos de serviços para Votuporanga e região. E, nesta data especial, fomos surpreendidos com a iniciativa da imprensa que retrata toda a solidariedade de nosso povo. Agradecemos imensamente cada veículo de comunicação e, quem puder, que nos ajude. Toda renda irá beneficiar nossos pacientes, que tanto necessitam”, finalizou.