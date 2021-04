Município tem 32 pessoas com Covid-19 hospitalizadas; 17 estão em estado grave na UTI

publicado em 30/04/2021

Votuporanga totaliza 296 mortes por Covid e 11.367 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 46 casos de Covid-19 nesta sexta-feira (30), de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura.No informe, também constou uma morte causada pela doença. A vítima foi uma mulher de 57 anos, que tinha comorbidades.Agora, o município totaliza 296 mortes por Covid e 11.367 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia.De acordo com o boletim, Votuporanga tem 32 pessoas com a doença que estão hospitalizadas. Dessas, cinco estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 13 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 17 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 607 pessoas com suspeita de Covid que aguardam o resultado dos testes e 472 pessoas com sintomas não graves da doença que, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro" do boletim, Votuporanga aplicou mais 440 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 111 foram primeiras doses e as demais 329 foram segundas doses.Assim, o município totaliza 32.350 doses aplicadas: 20.035 primeiras doses e 12.315 segundas doses.LEGENDA: