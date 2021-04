Município tem 72 pessoas hospitalizadas, das quais 32 estão em estado grave na UTI

publicado em 09/04/2021

Votuporanga registrou 10.680 casos de Covid e 261 mortes pela doença desde o início da pandemia (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 44 casos confirmados de Covid-19 e cinco mortes causadas pela doença, de acordo com o Boletim Epidemiológico desta sexta-feira (9), da Secretaria Municipal de Saúde.Todas as vítimas da doença que constam no informe tinham comorbidades. Entre elas estava um idoso de 61 anos (mais informações sobre ele e seu sepultamento na edição impressa deste sábado, 10, do jornal).Agora, Votuporanga totaliza 261 mortes causadas por Covid-19 e 10.680 casos confirmados da doença desde o início da pandemia.Ainda segundo o boletim, Votuporanga tem 72 pessoas com Covid-19 que estão hospitalizadas, das quais dez estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 14 estão no Hospital de Campanha. Entre esses hospitalizados, 32 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 967 pessoas com suspeita da doença, que aguardam os resultados dos seus testes. Outras 1.125 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, estão em monitoramento domiciliar, segundo o informe.Os dados do "vacinômetro" do boletim mostram que Votuporanga aplicou mais 317 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 41 foram primeiras doses e as demais 276 foram segundas doses.Desta forma, o município totaliza 21.267 doses aplicadas: 15.077 primeiras doses e 6.190 segundas doses.