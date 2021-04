Até o fim de agosto devem ser fornecidas mais 54 milhões de doses

publicado em 05/04/2021

Até o fim deste mês, Butantan deve finalizar contrato com o Ministério da Saúde para fornecimento de 46 milhões de doses do imunizante (Foto: Amanda Perobelli/Agência Brasil)

O Instituto Butatan entregou nesta segunda-feira (5) mais um milhão de doses da vacina contra o coronavírus ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Com o lote desta manhã, o instituto forneceu um total de 37,2 milhões de doses da vacina CoronaVac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, para serem distribuídas em todo o país.Até o fim deste mês, o Butantan deve finalizar o primeiro contrato firmado com o Ministério da Saúde para fornecimento de 46 milhões de doses do imunizante. Até o fim de agosto devem ser fornecidas mais 54 milhões de doses ao PNI, totalizando 100 milhões de doses de CoronaVac.Já foram aplicadas no estado de São Paulo 6,4 milhões de doses de vacina, sendo 1,6 milhão de segunda dose da imunização.*Com informações da Agência Brasil