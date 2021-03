A Unidade de Pronto Atendimento recebe equipamentos, a equipe monta novos leitos e foi anunciada a chegada de mais seis respiradores

publicado em 05/03/2021

Prefeitura anuncia novas medidas no enfrentamento à Covid, uma delas é a reestruturação da UPA em Hospital de Campanha (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga anunciou a transformação da estrutura de urgência do enfrentamento à Covid-19. A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e a tenda anexa ao local, passam a atender exclusivamente casos da doença, a partir da segunda-feira (8), como um “Hospital de Campanha”. O anúncio foi realizado na manhã desta sexta-feira (5), durante coletiva de imprensa.A secretária de saúde, Ivonete Félix do Nascimento, detalhou ainda que a UPA irá receber equipamentos, leitos e mais seis respiradores que virão da USP (Universidade de São Paulo), obtidos pelo doutor Chaudes Ferreira Júnior, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), para atender a demanda e dar assistência no município. Ela relatou ainda, que a unidade da cidade não é regional e a reorganização atenderá exclusivamente os munícipes de Votuporanga.Já todas as outras demandas de urgências, que não sejam Covid-19, serão atendidas na estrutura da Unidade de Pronto Atendimento ‘Fortunata Germana Pozzobon’, o Mini-Hospital na zona Norte da cidade.“Para isso estamos fortalecendo a equipe do Pozzobon, para que ela consiga absorver a demanda que hoje é diluída junto com a UPA e na UPA estamos equipando essa estrutura com equipamentos, com leitos que possam manter nosso paciente, quando necessite de uma transferência para a rede hospitalar de um nível de alta complexidade”, explicou Ivonete durante a coletiva.