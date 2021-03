Após a chegada de novas doses da vacina, Secretaria Municipal da Saúde começa imunizar idosos com 80 anos ou mais nesta segunda e, a partir de quarta, pessoas com 77 a 79 anos

publicado em 02/03/2021

Ampliação foi possível porque o município recebeu 440 novas doses nesta semana (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Nesta semana, a Prefeitura de Votuporanga amplia a vacinação de idosos contra a Covid-19 em Votuporanga. Desde segunda-feira (1º), pessoas com idade entre 80 e 84 anos podem se vacinar e, a partir de quarta-feira (3), os de 77 a 79 anos também começam a ser imunizados. A ampliação foi possível porque o município recebeu 440 novas doses nesta semana para idosos de 77 a 79 anos.As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e também pelo sistema drive-thru na Unidade de Saúde da Família "Carmem Martin Maria Morettin" (Paineiras) e Consultório Municipal "Martiniano Salgado" (Pro-Povo). Para receber a vacina basta apresentar documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS e comprovante de endereço.Na última semana, a Secretaria Municipal da Saúde já havia antecipado o início da vacinação para idosos acamados com idade entre 80 e 84 anos. Profissionais das unidades de saúde estão em contato com os familiares deste público e vão até as residências para aplicar a vacina.