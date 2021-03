Treze outdoors estão espalhados em toda a cidade, reforçando a assistência do Hospital para Covid-19

publicado em 29/03/2021

São 13 outdoors em ruas e avenidas movimentadas na cidade (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm homenagem espelhada pelos quatro cantos de Votuporanga, empresas do município demonstram e declaram gratidão à todos os profissionais e colaboradores da Santa Casa, após um ano do primeiro atendimento de paciente com coronavírus.Edilaine Dantas, uma das sócias-proprietárias da Propag, explicou sobre a iniciativa. “Neste um ano de Covid-19, achamos muito importante valorizar o Hospital, que atende centenas de pacientes de diversas cidades. Entrei em contato com alguns clientes e eles, prontamente, apoiaram a ideia”, contou.São 13 outdoors em ruas e avenidas movimentadas na cidade. Em cada um, os seguintes dizeres: “Nossos agradecimentos e apoio à Santa Casa de Votuporanga, por estar sendo, neste momento de pandemia, o Hospital que nos faz respirar. Faça sua contribuição”.As imagens visuais foram inseridas na última sexta-feira e devem permanecer durante um mês. “Fiquei muito feliz com a repercussão. Muitos empresários fizeram questão de estar presente em mais de um outdoor. É a nossa forma de mostrar o quanto a Instituição tem desenvolvido um excelente trabalho”, complementou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Nesta pandemia, não nos sentimos sozinhos. E essa ação só reforça nosso sentimento de união no combate ao Coronavírus. Agradecemos em nome de diretoria, médicos, colaboradores, profissionais de saúde, pacientes e voluntários todo apoio de vocês. Só iremos vencer juntos, cada um fazendo sua parte e pensando no coletivo”, finalizou.