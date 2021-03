Município totaliza 8.998 casos de coronavírus e 162 mortes causadas por complicações da doença

publicado em 12/03/2021

Votuporanga também tem um número alto de hospitalizados e internados em UTIs que já foram confirmados com Covid-19 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 53 casos de coronavírus e três mortes causadas por complicações da doença nesta sexta-feira (12). Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.Desta forma, o município agora totaliza 8.998 casos e 162 mortes pela doença. Do total de casos, 8.359 foram curados.Ainda segundo o boletim, Votuporanga tem 71 hospitalizados, dos quais um tem suspeita de Covid-19 e outros 70 já foram confirmados. Desses, 33 estão internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).De acordo com o informe, o município tem 934 casos suspeitos e 1.620 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", Votuporanga aplicou mais 138 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 78 foram primeiras doses e 60 foram segundas doses.Assim, o município totaliza 13.084 doses aplicadas: 9.073 primeiras doses e 4.011 segundas doses.