Agora o município totaliza 231 mortes por Covid e 79 pessoas hospitalizadas já confirmadas com a doença

publicado em 30/03/2021

Votuporanga totaliza 10.270 casos de Covid-19, 231 mortes causadas pela doença e 79 pessoas hospitalizadas (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 120 casos de Covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico desta terça-feira (30), da Secretaria Municipal de Saúde. É um dos números mais altos de casos novos deste mês.Ainda segundo o informe, o município teve duas mortes causadas pela doença. Foram dois idosos, ambos com comorbidades (mais informações sobre eles e seus sepultamentos na edição impressa desta quarta-feira, 31, do jornal A Cidade).Agora, Votuporanga totaliza 231 mortes causadas por Covid-19 e 10.270 casos da doença desde o começo da pandemia.Hospitalizados e casos suspeitosAinda segundo o boletim, o município tem 79 pessoas hospitalizadas que já foram confirmadas com a doença. Desses pacientes, 36 estão em estado grave em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados do informe também apontam que Votuporanga tem 1.157 casos suspeitos e 1.748 pessoas com sintomas não graves da Covid em monitoramento domiciliar.'Vacinômetro'De acordo com o "vacinômetro" do boletim, Votuporanga aplicou mais 120 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 66 foram primeiras doses e 54 foram segundas doses.Agora, o município totaliza 18.750 doses aplicadas: 14.151 primeiras doses e 4.599 segundas doses.