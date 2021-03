Otalício Francisco, aos 85 anos, foi vítima de complicações pós-cirúrgicas e Covid-19

publicado em 11/03/2021

Otacílio Francisco foi a 159ª vítima da Covid-19 em Votuporanga; ele faleceu aos 85 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 60 casos de coronavírus e uma morte causada por Covid-19 nesta quinta-feira (11). Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.A vítima foi o idoso Otalício Francisco, aos 85 anos. Ele faleceu por complicações pós-cirúrgicas e da Covid-19.Francisco era morador da rua Rui Barbosa, no Jardim Bom Clima. Ele era muito conhecido em Valentim Gentil por ter trabalhado, por muitos anos, como corretor de imóveis. Otalício deixa a esposa, Páschoa Vívian Francisco, os irmãos e os filhos Anedina, Durcelina, Sueli, Edivaldo e Creusa, além de netos, bisnetos e tataranetos.O sepultamento aconteceu nesta quinta-feira, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.Agora, Votuporanga totaliza 159 vidas perdidas para a Covid-19.Com os novos casos de coronavírus, o município se aproxima da marca de nove mil casos registrados desde o início da pandemia. Até o momento, Votuporanga teve 8.945 casos, dos quais 8.317 foram curados.Ainda segundo o boletim, o município tem 75 pessoas hospitalizadas, todas confirmadas com Covid-19. Dessas, 32 estão internadas em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Votuporanga registra ainda 801 casos suspeitos da doença e 1.504 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro" de Votuporanga, mais 228 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 99 foram primeiras doses e 129 foram segundas.No total, o município aplicou 12.946 doses, das quais 8.995 foram primeiras doses e 3.951 foram segundas.