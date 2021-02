Município tem 22 pessoas com a doença que estão hospitalizadas; 13 estão em UTIs

publicado em 03/02/2021

Votuporanga vacinou 3.209 pessoas até o momento; das hospitalizadas, 13 estão em leitos UTI Covid (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga tem mais 184 pessoas imunizadas contra o coronavírus. Só que, de novo, o município registrou mais 40 casos novos confirmados da doença. É o que mostra o boletim da Prefeitura desta quarta-feira (03), com os indicadores da evolução da pandemia.Segundo o informe, o município está com 22 pessoas hospitalizadas que contraíram o vírus. Dessas, 13 estão internadas em leitos de UTI.Enquanto isso, o "vacinômetro" mostra que, até o momento, 3.209 votuporanguenses foram imunizados. Nesta quarta, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos começaram a ser vacinados.Os dados também mostram que, desde o começo da pandemia, Votuporanga registrou 7.867 casos positivos de Covid-19. Desses, 7.463 pessoas se recuperaram.Ainda considerando os dados totais, o munícipio tem 564 casos suspeitos, 133 óbitos causados pela doença e 1.038 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.