publicado em 16/02/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga segue com o Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19 que, desde a semana passada, contempla idosos de 85 a 89 anos e a segunda dose dos profissionais da linha de frente do combate ao vírus. Com a antecipação da nova fase, o município já tem 1.118 pessoas oficialmente imunizadas (duas doses) contra a doença, bem como já vacinou 565 idosos da nova faixa etária.Os dados são da Secretária Municipal de Saúde, com base em um levantamento exclusivo ao jornal A Cidade, que informou ainda que 947 idosos com mais de 85 anos, já tomaram a primeira dose da vacina desde o dia 8 de fevereiro, quando começou a segunda etapa do plano.Na quarta-feira (10), Votuporanga recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19, 666 delas foram destinadas aos idosos com 85 anos ou mais e mais 2.240 doses para o início da aplicação da segunda dose para os profissionais da saúde imunizados na cidade. Então, com elas o município totaliza 8.866 doses do imunizante até o momento, das quais 7.056 já foram aplicadas.Até a última atualização do levantamento 1.118 profissionais haviam tomado a segunda dose. Para esse processo, devem procurar o seu local de trabalho ou a unidade onde foi vacinado com o cartão da vacina.Para que os idosos acima de 85 anos recebam a vacina basta apresentar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço no Consultório Municipal mais próximo de sua residência ou nas unidades “Carmem Martin Maria Morettin”, no bairro Paineiras, e “Martiniano Salgado”, no Pró-Povo, onde é possível ser vacinado por meio do drive-thru. De acordo com o levantamento da Prefeitura 123 idosos foram vacinados neste método.Além disso, para os idosos acamados, a imunização acontece na residência de cada um deles pelas equipes das unidades de saúde.As datas de imunização de cada grupo e faixa etária vêm sendo divulgadas pelo Estado de São Paulo, de acordo com a produção das doses e a chegada delas em Votuporanga. Com isso, o governo anunciou a previsão do início da vacinação para maiores de 80 anos para 1º de março.