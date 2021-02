'Vacinômetro' do município registrou mais 397 votuporanguenses imunizados contra coronavírus

publicado em 11/02/2021

Votuporanga imunizou mais 397 pessoas, totalizando 5.227 vacinados contra o coronavírus (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga bateu e ultrapassou a marca de cinco mil vacinados contra a Covid-19 nesta quinta-feira (11), segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura. O "vacinômetro" mostrou que o município imunizou mais 397 votuporanguenses nas últimas 24 horas, totalizando 5.227 vacinados contra a doença.Por outro lado, Votuporanga segue registrando novos casos da doença. De acordo com o boletim, o município teve mais 13 casos positivos de Covid-19. Desde o começo da pandemia, a cidade registrou 8.013 casos, dos quais 7.711 se curaram e 136 morreram. O boletim também trouxe que Votuporanga não teve novas mortes causadas pela doença.Além disso, a cidade tem 17 pessoas hospitalizadas, das quais 16 estão com Covid-19 e uma está com suspeita da doença. Segundo a Prefeitura, nove estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).O município tem ainda 506 casos suspeitos da doença e 724 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.